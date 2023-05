A seguito dell’avviso della possibile chiusura dello sportello di Nettuno dell’Agenzia dell’Entrate che ha espresso nei mesi scorsi l’esigenza di accentrare i servizi nella sede centrale di Pomezia nell’ambito di un’operazione di razionalizzazione delle risorse e di inadeguatezza dello stabile nel quale era allocato lo sportello, la Commissione Straordinaria ha avviato un dialogo con l’Agenzia stessa per trovare spazi idonei atti a mantenere nel territorio di Anzio e Nettuno un servizio fondamentale per i cittadini, specialmente per gli anziani.

Dopo un’attenta ricognizione degli spazi di proprietà comunale è stato proposto all’Agenzia dell’Entrate lo stabile che ospita attualmente l’ufficio cimiteriale presso il Centro Commerciale Le Vele, predisponendo l’accentramento dei Servizi Sociali in via della Vittoria e il ritorno presso la sede centrale del Servizio Cimiteriale stesso.