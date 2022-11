Motori: tutto sulle punterie idrauliche dell’auto

Le punterie idrauliche dell’auto, che costituiscono l’insieme degli elementi meccanici frapposti tra l’albero e le valvole di un motore a combustione interna, servono per trasformare il movimento rotatorio in lineare. Si tratta di dispositivi formati da un corpo principale dentro cui è ricavato un vano cilindrico nel quale è alloggiato un pistoncino che va ad agire sulla valvola.

Un sistema del genere permette la regolazione dei componenti in seguito alla dilatazione termica dei materiali causata dalle variazioni di temperatura del motore per evitare che si sviluppino interferenze.

Questi strumenti sono forniti di un contenitore bifasico, in grado di regolare il movimento mediante la semplice pressione idraulica realizzata sulla valvola. Quando la valvola si chiude, la parte esterna del contenitore (che fa da guida a quella interna) riceve l’olio sotto pressione che, aprendola, permette il suo riempimento. Al termine dell’operazione, la valvola si apre nuovamente e la procedura può ripetersi in modo alternato.

Il ruolo delle punterie idrauliche è quello di compensare il gioco tra la valvola e l’albero (indipendentemente dal fatto che il motore sia caldo oppure freddo) per evitare squilibri funzionali che potrebbero ripercuotersi su tutto il veicolo.

Come capire se le punterie idrauliche sono difettose?

I due difetti più comuni di una punteria idraulica guasta sono i seguenti:

la pressione dell’olio non viene mantenuta;

il motore emette anomale vibrazioni.

Simili problematiche sono influenzate soprattutto dalle condizioni termiche perché quando la temperatura del motore aumenta, il rumore dovrebbe diminuire fino a scomparire.

Se al contrario il ronzio rimane, significa che il dispositivo non funziona bene e pertanto il conducente avverte uno sferragliare costante anche dopo aver raggiunto la temperatura di servizio.

Soltanto in casi sporadici può succedere che il motore si accenda ma che. dopo pochi minuti, incominci a funzionare in maniera irregolare. Non è sempre facile riconoscere un guasto alle punterie idrauliche, motivo per cui sarebbe buona regola rivolgersi al meccanico tutte le volte che si sospetta un problema del genere.

Come sostituire le punterie idrauliche?

Se le punterie idrauliche emettono un ronzio soltanto per pochi istanti e poi ritornano silenziose significa che hanno un problema, ma che non è talmente grave da impedire di portare il veicolo in autofficina.

Come regola generale, questi dispositivi non possono essere riparati, ma devono venire sostituite dato che l’usura che si crea tra le strutture metalliche non è riparabile.

Le operazioni da seguire in questi casi sono le seguenti:

smontare gli iniettori e il flauto;

togliere la distribuzione;

alzare il coperchio delle punterie;

lubrificare;

asportare le punterie con delicatezza;

montare le punterie nuove servendosi di appositi strumenti graduati;

montare una nuova guarnizione del coperchio.

Le varie fasi devono essere eseguite da personale competente ed esperto e pertanto è sempre opportuno rivolgersi al meccanico, anche per poter avere la certezza che il lavoro venga eseguito a regola d’arte e che i dispositivi siano di ottima qualità durevoli e sicuri.

