riceviamo e pubblichiamo

Desideriamo esprimere il più sentito ringraziamento per la grande partecipazione alla cena di beneficenza, svoltasi il 27 febbraio 2020 presso Casal Noemi a Nettuno, organizzata in onore del nostro Mattia. Il contributo di tutti voi è stato prezioso per avviare questo nostro progetto, ossia l’acquisto di un’auto adibita al trasporto disabile.

Grazie all’aiuto di una grande amica, Francesca Paris, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto.

Un grazie speciale va alla signora Roberta Gentile e ai Signori Maurizio Verlezza della Comunità di S. Egidio e ad Adamo Umberto di Adamo eventi, persone straordinarie, che hanno permesso la fattiva realizzazione dell’evento.

Un particolare ringraziamento va a alla signora Laura Nolfi, Assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Anzio e al signor Pino Flamini per il loro grande impegno e per la loro disponibilità.

Grazie anche alle ragazze dell’associazione Cristiana “Verso l’altro”, che hanno operato con dedizione instancabile per il funzionamento della serata.

Grazie lo diciamo anche a chi ci ha aiutato donando alcune delle proprie prelibatezze, Le Delizie del forno, Ciopan di Graziani, il ristorante Ondina di Anzio, e la Gelateria Fornai, che ha concluso dolcemente la serata con il proprio gelato.

Un grazie sincero a Mario Pomarico e Foraeste Hugo Leonardo Moraes, che hanno portato il sorriso e l’allegria a tutti i partecipanti , in una serata non semplice da affrontare per il valore per il quale veniva proposta,rendendola così più piacevole.

Grazie anche allo scrittore Emanuele Sapuppo, che ci ha omaggiato della sua esperienza con il suo libro “Barattatore di Libri”.

È confortante e incoraggiante per noi aver trovato questa grande collaborazione. Ringraziarvi per quanto avete fatto è doveroso, così come è stato altrettanto importante vivere insieme a voi questa serata che ci ha visto fianco a fianco annullando qualsiasi “diversità”.

Il sentimento dimostrato da chi ha collaborato e da chi ha partecipato ha reso Grande l’evento e ha dato prova di forte sensibilità per un argomento così delicato, la disabilità.

Tutti insieme ci avete regalato una splendida opportunità per far conoscere il nostro coraggioso e raggiante Mattia.

Grazie dal profondo del nostro cuore.

I genitori del piccolo Mattia

Alessia e Roberto