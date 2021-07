Anzio. Buccolini: l’indifferenziata non viene ritirata in piena stagione estiva

Riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo appreso dal comunicato dell’Amministrazione Comunale e dagli organi di stampa locali, dell’improvvisa chiusura dell’impianto di conferimento di rifiuti TMB Rida Ambiente… Dal 15/07/2021 al 06/08/2021, il ritiro del rifiuto indifferenziato è sospeso.

Per adesso, il Sindaco Dott. Candido De Angelis comunica che il disservizio è solo per domani 15 Luglio 2021, la cittadinanza non potrà mettere sull’uscio il contenitore dell’indifferenziata, si spera in un ritorno alla normalità già dal 16 Luglio 2021. Ma letto con attenzione il comunicato amministrativo non ci si aspetta nulla di buono, non vorremmo che ci siano dei prolungamenti per il non ritiro. In piena stagione estiva, e visti i disagi continui di questo ultimo periodo, la situazione diverrebbe assolutamente insostenibile.

Da parte nostra ci auguriamo che si arrivi ad una soluzione immediata, veloce e responsabile. A tal fine ci auguriamo che venga sollecitata la Regione, la quale, deve instituire al più presto interlocuzioni e tavoli tecnici, per individuare possibili soluzioni nel territorio regionale e in altre regioni senza tergiversare.

Ora è il momento di agire, non servono comunicati di aiuole, decespugliatori, o ordinanze di comodo per trovare un appiglio “salvafaccia”, occorre una soluzione immediata”.

Giorgio Buccolini – Movimento I❤️Anzio®