In tempi di pandemia cambierà la formula ma non le finalità culturali e sociali che la gara riveste. Dal 7 al 10 febbraio 2021 si disputerà l’8^ edizione della Corsa del Ricordo, tradizionale appuntamento sportivo romano inserito nelle manifestazioni organizzate in tutta Italia per commemorare il ‘Giorno del Ricordo’ istituito dal Governo Italiano per ricordare la tragedia delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, da Istria e dalla Dalmazia.

La A.S.D. Atletica Asi Roma, in collaborazione con il Comitato Regionale e Provinciale Asi (Associazioni Sportive & Sociali Italiane), ed il patrocinio di Asi Nazionale, Regione Lazio, dalla Federesuli e dall’ Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, non ha voluto gettare la spugna ed ha deciso di trasformare la corsa in una gara virtuale di 10 km alla quale potranno partecipare tutti, per correre insieme in ogni parte d’Italia e all’estero. Ogni partecipante potrà correre/camminare su un percorso, a sua scelta, di 10 km, dal 7 al 10 febbraio giorni nei quali saranno omologati i tempi di ogni partecipante, idealmente collegato attraverso la piattaforma enternow.it (servizio garantito da TDS) a tutti gli altri runners dando vita alla propria performance, confrontandosi a distanza. Sarà un modo inusuale, ma ugualmente affascinante, per lanciare tutti insieme un messaggio importante, lo stesso che da sempre questa manifestazione ha voluto fare proprio rievocando una pagina di storia per troppo tempo, colpevolmente trascurata dai libri di storia. Cambierà in sintesi il modo di stare insieme ma non il sentimento e lo spirito con cui affrontare la prova.

Nella giornata di domenica 7 febbraio, giorno in cui prenderà il via la gara virtuale, gli organizzatori, insieme ad autorità sportive e politiche, nel rispetto del distanziamento anti-covid, anche quest’anno saranno in via Oscar Senigallia, nel cuore del quartiere Giuliano Dalmata di Roma, per porre una corona di fiori ai piedi della stele commemorativa dell’esodo e dei caduti delle foibe.

QUOTA D’ISCRIZIONE DEVOLUTA ALL’OSPEDALE SPALLANZANI

La quota di iscrizione sarà simbolica, 5,00 Euro, che saranno interamente devoluti all’Ospedale Spallanzani di Roma per la ricerca relativa al vaccino antiCovid.

La quota di iscrizione dovrà essere versata attraverso il sito enterNow .

A tutti i partecipanti sarà consegnata via on line un diploma di partecipazione