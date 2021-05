Ancora una trasferta a Santa Marinella per la Surf Beat School di Genesio Ludovisi, che porta a casa un secondo ed un quarto posto nella categoria Under 18 femminile del Junior Surf Champ. A gareggiare nel campionato italiano per la scuola surf di Anzio questa volta sono stati gli allievi della categoria U16, rappresentata da Flavia Polverini, Ludovica Galli, Francesco Galati e Vittorio Gazzarri, usciti però nel primo turno della competizione, e le ragazze della U18 Cristina Bruni (quarta classificata) e Sofia Fratarcangeli che ha ottenuto la medaglia d’argento. Prossimo appuntamento con il campionato italiano è in programma in Toscana a settembre, nel frattempo si torna ad allenarsi al Tirrenino e nella nuova location estiva presso lo stabilimento Il Corsaro.