Le ragazze del Centro Internazionale Il Girasole di Nettuno spiccano il volo verso gli Europei, dopo aver scalato la classifica della “Giornata Europea di performance di arti circensi” che si è tenuta nei giorni scorsi a Catania, in Sicilia. Sotto la guida dell’allenatrice Zaira Greffemberg le giovani atlete di danza aerea hanno conquistato la vetta della manifestazione nelle diverse categorie, piazzandosi ai primi posti nonostante la presenza di “mostri sacri” del panorama circense. A raccontare la sua esperienza è Dalila Combi, quarta nella categoria A (la più alta), che intasca un altro successo dopo aver rappresentato l’Italia, all’età di 13 anni, ai Mondiali di Cheerleading ad Orlando. Anche in questa nuova avventura della danza aerea la giovane nettunese – che adesso ha 16 anni – si è fatta valere, come racconta lei stessa: “Anche questo rientra per me tra i grandi traguardi, avendo gareggiato in una categoria di alto livello assieme a grandi professionisti del mondo circense. Mi sono confrontata con persone molto più grandi di me, che sono del mestiere e di una bravura indescrivibile. Sono enormemente soddisfatta e ringrazio di cuore la mia istruttrice Zaira, per aver creduto in me e per avermi fatto volare in alto in così poco tempo. Mi sono classificata per gli Europei che si terranno nel 2022 e già non sto nella pelle per questa nuova sfida che mi attende”. Assieme a Dalila Combi hanno conquistato gli Europei Asia Giarratana , Angelica Proietti, Melania Mastrocola, Flavio Baldassi, ma a brillare nella competizione sono state anche le piccole atlete del centro Il Girasole.