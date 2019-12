Un vero trionfo, un medley con le più belle canzoni sul Natale, la pace e l’ecologia quello presentato dalle classi quinte delle sezioni C e D della Scuola Primaria del Secondo Istituto Comprensivo di Nettuno. I ragazzi hanno regalato ai genitori ed a tutti i presenti non solo un magnifico spettacolo, ma una bella lezione sul vero spirito del Natale che, alle volte noi adulti calpestiamo senza volere.

Un allegro invito musicale e scatenatissimo a non dimenticare la solidarietà e ad eliminare le diseguaglianze, un invito all’impegno valoriale per un mondo più ecquo. Non è mancato il saluto della Dirigente Scolastica, dottoressa Ida Balzano, che ha colto l’occasione per augurare buone feste ai bambini ed ai genitori, soddisfatte le maestre dei due team didattici coinvolti, Simona Sena, Concetta Renda, Enza Gagliardi, Liliana Colarossi, Sara Natalizia e Angelina Forlano, che all’unisono dicono: “ vogliamo ringraziare la nostra dirigente Scolastica per il supporto che ci ha offerto e per aver subito sentito sua la nostra scuola, grazie a tutti i nostri ragazzi capaci di regalarci grandi emozioni e soddisfazioni e grazie anche ai collaboratori scolatici ed alle assistenti educative, Giovanna Amore Amore e la mitica Maria De Angelis che condividono con noi il lavoro quotidiano in classe”.