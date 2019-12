Una messa in ricordo del navigatore antartico Ajmone Cat

Il 18 Dicembre, nel ricordo della dipartita dell’epico Navigatore Esploratore Antartico C.te Giovanni AJMONE-CAT, Don Andres Parroco della chiesa San Filippo Neri in località la Selciatella, ha celebrato la Santa Messa ricordando il Navigatore e la bonifica della zona rurale della Selciatella ove in tempi remoti, venne fondata una grande Azienda Agricola, nonché la costruzione della chiesa di San Filippo Neri. Alla Cerimonia erano presenti il Comandante del porto di Anzio TV CP Luca GIOTTA, la Signora Roberta CAFA’ consigliere del Comune di Anzio, il C.te Tito MANCINI, il quale partecipò al secondo viaggio Antartico, l’Associazione Marinai d’Italia e la comunità della Selciatella.

Al termine della funzione religiosa, sono stati pronunciati i ringraziamenti in una lettera della Signora Rita AJMONE-CAT, a tutti i presenti.

L’evento, così come ogni anno è stato organizzato dal Presidente dall’Associazione Pungolo Club Andrea CAFA’, sostenuto dalla lodevole collaborazione del Comitato Cittadini della Selciatella e dalla stessa Parrocchia con il patrocinio dei comuni di Anzio e Aprilia.

Una delegazione di bambini delle scuole elementari hanno visitato la mostra fotografica sui viaggi Antartici e, appositamente allestita per l’occasione all’interno dell’oratorio, ove non sono mancati i favorevoli commenti dei visitatori sul modellino del veliero San Giuseppe Due realizzato dal Maestro Luigi ARDITO esposto e le innumerevoli foto che ritraggono momenti di vita durante le due spedizioni polari.

Giovanni Ajmone Cat in Antartide

L’epico Navigatore nel 1968 si fece costruire una particolare imbarcazione il “San Giuseppe Due” dai cantieri Palomba di Torre del Greco per affrontare due importanti viaggi.

Di fatto Il Com.te Ajmone Cat fu il primo Italiano a portare il tricolore in Antartide per ben due volte nel 1969-1971 e nel 1973-1974 partendo da Anzio e Torre del Greco, con una spedizione Antartica Scientifica Italiana patrocinata Marina Militare Italiana e dalla Lega Navale contribuendo all’apertura del trattato Antartico di cui prese parte anche l’Italia.

Il 6 Dicembre presso il Museo dell’Antartide di Trieste, è stata inaugurata la sala dedicata all’epico Navigatore Polare, dove sono in mostra parte dei cimeli dei suoi viaggi e del M/V San Giuseppe Due.

La nostra Associazione si è interessata alle vicissitudini del Veliero Antartico trasferito da Anzio a La Spezia , dove di recente è stato realizzato un progetto di restauro museale.

Da sei anni abbiamo realizzato una serie di eventi che pongono in risalto le imprese del Navigatore Antartico con mostre, regate e un museo stabile di Anzio a lui dedicato, con un afflusso numero di progressivi visitatori.

Andrea Cafà