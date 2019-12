Nettuno. Caro assessore è mai passato su via Campoleone?

Via Campoleone la strada che collega via Santa Marinella alla Provinciale Piscina-Tre Cancelli, lungo la quale vivono circa cento famiglie, è davvero un percorso di guerra: voragini ampie oltre un metro e profonde diversi centimetri fanno da cornice a condizioni pessime del fondo stradale, dissestato praticamente ovunque. “Non possiamo uscire con la macchina perché si rischia di spaccare le gomme. Ma l’assessore ai Lavori Pubblici è mai passato in questa strada?” dice un residente. Certo una situazione che non ha bisogno di commenti ulteriori.