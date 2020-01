Anzio: marketing km 0, il polpo protagonista a gennaio

Il Polpo, mollusco cefalopode molto diffuso nei bassi fondali del mare di Anzio, è il grande protagonista della campagna di marketing territoriale del mese di gennaio 2020 “Anzio, la migliore cucina marinara al mondo”.

Dall’8 al 15 gennaio 2020, nei ventiquattro ristoranti di Anzio che hanno aderito al progetto di destagionalizzazione turistica, saranno attive vantaggiose promozioni per gustare il polpo, cucinato secondo le antiche ricette di Porto d’Anzio.

Il progetto, promosso dal Sindaco, Candido De Angelis, che segue il grande successo della “Minestra dei pescatori portodanzesi”, delle ricette con la “triglia di Anzio” e con la “seppia di Anzio”, è coordinato dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica del Comune, in collaborazione con l’Associazione dei Commercianti, Artigiani e Ristoratori del territorio.

Nell’ambito delle promozioni km 0 i ristoratori anziati, in collaborazione con il Comune di Anzio, hanno lanciato sui social e sulle cartoline pubblicitarie la trionfale ricetta del “Polpo saltato al rosmarino su crema di patate”, protagonista dell’inizio del nuovo anno.

“Polpo saltato al rosmarino su crema di patate”

Ingredienti per 4 persone: polpo gr 800, patate gr 500, olio evo gr 100, aglio 1 spicchio, rosmarino 1 rametto, sale quanto basta.

Esecuzione: Pulire e lavare il polpo, metterlo in una pentola col coperchio a fuoco alto. Il polpo rilascerà l’acqua sufficiente per la cottura . Quando inizia a bollire, girare il polpo sottosopra e continuare la cottura a fuoco lento, sempre col coperchio. Appena il polpo avrà riassorbito tutta l’acqua, sarà cotto. Da qui il detto “lascia cuocere il polpo nell’acqua sua”. Tagliare tutti i tentacoli del polpo e lasciarli da parte. Mettere sul fuoco una padella antiaderente con 50 gr di olio extra-vergine, l’aglio tagliato a fettine, il rosmarino; quando l’aglio inizia a prendere colore, togliere sia l’aglio che il rosmarino, mettere i tentacoli del polpo e saltarli a fuoco alto finché non si crea una leggera crosticina. Lessare a parte le patate lavate, con la buccia; a cottura ultimata sbucciarle e passarle col passapatate, poi frullarle aggiungendo 50 gr di olio extra-vergine, il sale e un po’ d’acqua fino a che non si formi una crema. Mettere la crema di patate calda sul piatto da portata, posizionare il polpo sulla crema, guarnire con un rametto di rosmarino fresco e servire.

Il progetto “Anzio, la migliore cucina marinara al mondo”, che ha visto nella minestra dei pescatori la definizione di un vero e proprio brand enogastronomico cittadino, proseguirà, dal 19 al 26 febbraio con la campagna marketing sul merluzzo, dall’11 al 18 marzo con la pannocchia, dal 15 al 22 aprile con le alici, dal 13 al 20 maggio con i fragolini, dal 10 al 17 giugno con i gamberi, dal 13 al 17 luglio con il pesce spada, dal 17 al 21 agosto con le telline, dal 10 al 17 settembre con il cefalo e la lampuga, dal 16 al 23 ottobre 2020 con l’arzilla.

Al progetto di marketing territoriale, relativo alle promozioni sulla triglia di Anzio, sulla cucina marinara anziate e sul pescato a km zero, hanno aderito i seguenti ristoranti: Alceste Caffè, Al Sarago, Al Terzo, Baia di Ponente, Capo d’Anzio, Da Alceste al Buongusto, Da Gennaro, Da Pierino, Da Romolo, Il Grecale, Il Porticciolo, Il Riccio, L’Asticiotto, La Fraschetta del Mare, La Piazzetta, Le Leccornie Del Gatto, Maraschino, Mistral, Oltremare, Pepe Rosso, Porto Innocenziano, Turcotto, Vittorio al Porto, Zenzero.

Per le informazioni sui servizi del Comune di Anzio, sulle iniziative turistiche e per le segnalazioni all’Amministrazione Comunale, al centro storico di Anzio, in Piazza Pia 19, è aperto l’Ufficio del Turista e del Cittadino. Presso l’Ufficio, nei prossimi giorni, sarà disponibile la cartolina ricordo con la ricetta del ” Polpo saltato al rosmarino su crema di patate “.

Anche nel materiale pubblicitario di gennaio 2020, insieme alla cucina ed al pescato di Anzio, sono stati promossi il Parco Archeologico della Villa di Nerone (da novembre a febbraio aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00), il Parco del Vallo Latino Volsco (in inverno aperto dal giovedì alla domenica mattina, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00), la Riserva Naturale di Tor Caldara (aperta giovedì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 14.00), il Parco di Villa Adele (aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 18.00), il Museo Civico Archeologico (aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00), il Museo dello Sbarco di Anzio (aperto martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00) ed il nuovo Ufficio del Turista e del Cittadino, in Piazza Pia 19 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30).

Anzio, 3 gennaio 2020