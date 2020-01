La città di Anzio diventa protagonista della moda internazionale. I titolari del salone di parrucchiere Eleven Level di via Mimma Pollastrini saranno i protagonisti di uno dei più importanti foto shooting relativi al lancio della collezione della multinazionale Lisap nella splendida cornice di Madrid.

Daniele & Diego, rispettivamente direttore artistico e stilistico del prestigioso brand di prodotti per parrucchieri, insieme all’hairstylist Andrew, hanno ideato e sviluppato lo story telling dell’intero progetto e cureranno ogni minimo dettaglio delle 10 modelle che andranno a costituire il portfolio immagine delle riviste di moda e dei fashion book internazionali.

“Il team già immerso nel mondo della moda, dopo le tante fashion week di Milano e di Londra e dopo gli eventi internazionali dell’hairstyling, di nuovo porta l’eccellenza italiana all’estero. E di questo non possiamo che esserne orgogliosi.”