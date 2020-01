Domenica 19 rendiamo #plasticfree i mari d’Italia, pulizia della spiaggia adiacente Tor Caldara

Domenica 19 Gennaio 2020 Rendiamo #plasticfree i mari d’Italia

Pulizia della spiaggia adiacente a Tor Caldara.

Il Circolo Legambiente Le Rondini di Anzio e Nettuno e l’Associazione di

Promozione Sociale “Montagna Libera” di Aprilia hanno organizzato una pulizia

della spiaggia adiacente l’oasi naturalistica di Tor Caldara.

Invitiamo tutti i soci e simpatizzanti a partecipare alla mattinata ecologica con pulizia della spiaggia prevista per la mattina di domenica 19 Gennaio. Tor Caldara, è un lembo di costa miracolosamente scampato all’urbanizzazione, tra.gli abitati di Anzio e Lavinio. Una torre eretta nel Cinquecento per l’avvistamento dei pirati saraceni oggi fa la guardia alle dune fossili, frequentate dai Gruccioni, e all’intrico della macchia mediterranea. La Riserva è stata istituita con L.R. 26 agosto 1988 si estende per circa 44 ettari sul litorale a sud di Roma nel Comune di Anzio.

Sito di importanza comunitaria a livello europeo è un vero scrigno di tesori: una

testimonianza ormai rara delle antiche foreste litoranee che occupavano l’intero.settore costiero del Lazio meridionale. La ricchezza di ambienti concentrati in un fazzoletto di territorio fa da contraltare ad una lunga storia, sia geologica, sia umana

che ha visto protagonista questo luogo.

Viaggio in auto proprie, al momento della prenotazione, chi vuole mettere a

disposizione la propria auto lo comunichi, cercheremo di fare equipaggi da 4 persone per condividere le spese per il viaggio (itinerario A/R = Km 35 – 14 euro – divisi in base alle persone in auto)

Ritrovo: Aprilia: ore 9.00 al parcheggio della scuola M. Garibaldi, via E. Fermi.

Partenza ore 9.15

Appuntamento per tutti, alle ore 9.50 al termine del Lungomare Enea.

Termine della pulizia ore 12.30/13.00.

Indicazioni stradali:oltrepassato Lavinio (semaforo) dopo 500 metri (direzione Anzio) svoltare a destra su Viale delle Nereidi, dopo 200/300 metri svoltare a sinistra su Lungomare Enea, al termine della strada si parcheggia. Si scende in spiaggia allo

stabilimento balneare “Antium”.

Si consiglia abbigliamento comodo. Dotarsi di guanti, retino da pesca (chi lo ha), buste trasparenti, utile un rastrello.

Prenotazioni: al 338 2657638 (tutti i giorni 9/13-16/20) – anche con Whats App

per email: gruppomontagnalibera@gmail.com