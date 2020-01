Sabato 25 gennaio “Le Arance della salute” a sostegno della ricerca sul cancro, al centro commerciale le Vele

Non facciamo mancare il nostro sostegno alla ricerca sul cancro. Sosteniamo L’AIRC! Siamo al C. C. Le VELE sabato 25 gennaio. Troverai arance, miele e marnellata. Ti aspettiamo. Insieme alle reticelle di Arance distribuite sabato 25 gennaio, in molte piazze d’Italia potrai trovare anche le arance “da spalmare”: ti aspettano infatti i vasetti di marmellata BIO di arance e miele di fiori d’arancio.

Trent’anni di impegno per la prevenzione del cancro.

Si rinnova l’appuntamento con le Arance della Salute che a gennaio compiono trent’anni. Da sole due piazze nel 1990, quest’anno il frutto simbolo della corretta alimentazione sarà distribuito in oltre 3.000 piazze e in più di 800 scuole per raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei circa 5.000 ricercatori sostenuti da Fondazione AIRC e informare l’opinione pubblica su

comportamenti e abitudini salutari. La storia delle Arance della Salute prende il via nel 1990 quando Maria Carla Borghese, allora consigliere del Comitato Sicilia di AIRC, ebbe la felice intuizione di accostare all’Azalea della Ricerca una manifestazione

analoga nella stagione invernale. La scelta ricadde sulle arance rosse di Sicilia, frutto simbolo della sana

alimentazione.