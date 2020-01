Nettuno. Visita guidata: La memoria della guerra e dello sbarco

Nettuno città dello sbarco. Questa mattina prima delle 2 visite guidate, domani, domenica 26, si replica, sui luoghi del conflitto della seconda guerra mondiale che videro protagonista, con lo sbarco alleato, la cittadina del litorale laziale. Organizzato dall’associazione Nettuno olin Antium, la visita guidata con lo storico locale Silvano Casaldi, che ha ripercorso con i suoi racconti i drammatici avvenimenti che coinvolsero i cittadini di Nettuno ed Anzio. Dall’insurrezione contro i tedeschi dei nettunesi dopo l’8 settembre, con i combattimenti in piazza Mazzini, alle uccisioni-da parte dei nazisti- dei civili, alcuni fucilati in via della Resistenza e sul cui muro sono ancora ben visibili i buchi dei proiettili.

Per passare poi ai punti dello sbarco lungo la costa. La visita ha avuto termine in via Romana con la descrizione delle grotte che ospitarono il quartier generale del 6 Corpo d’armata Americano.