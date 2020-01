Dopo un 2019 finito col botto, anche il 2020 parte in grande stile per Marcello Fotia, il noto pizzaiolo di Anzio che continua a intascare traguardi. E’ di soli due giorni fa la comunicazione che Fotia farò parte del team di Casa Sanremo, l’Hospitality del Festival della Canzone Italiana.

“Sono felicissimo – commenta il maestro Fotia – per questa nuova entusiasmante sfida. Già il 2019 era finito con due Guinness World Record, il primo a Roma Capannelle, il secondo a Torre Annunziata, seguiti da una bellissima vittoria al Campionato di Pizza Doc a Salerno, dove ho conquistato il primo posto con il premio “La Frittatina Doc”, dove ho portato una rivisitazione della cacio e pepe romana con un gelee di zucchine e menta romana. Adesso la bella notizia che farò parte del TEAM per andare a Casa Sanremo dove preparerò le pizze guidando i 20 grandi pizzaioli. Vorrei ringraziare il presidente dell’Accademia Pizza Doc Antonio Giaccoli e Gennaro Galeotafiore per l’azienda Sapori Di Napoli.

Un grazie va sopratutto a mia moglie Laura e alle mie tre piccole che mi supportano in tutto quello che faccio, e a tutti i miei clienti che mi riempono di gioia venendo al mio locale”.