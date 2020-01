Anzio, il Cineclub rende omaggio al Giorno della Memoria con “Light of my life”

Il Film in programma oggi, LUNEDÌ 27 GENNAIO, nella Rassegna “Invito al Cinema” al cinema Moderno di Anzio è LIGHT OF MY LIFE (“Luce della mia vita”), opera prima del Regista Casey Affleck che l’ha scritta, prodotta, diretta e interpretata. A causa della superiore durata del Film (122 minuti), eccezionalmente sono previsti solo due spettacoli, agli orari: 16,15 – 19,15.

L.O.M.L. è un film ambientato tra le macerie morali dell’umanità. Un padre (Casey Afflek) e la sua unica figlia Rag (Anna Pniowsky, bravissima), di undici anni, si nascondono tra boschi e case disabitate, dopo che un virus ha sterminato buona parte della popolazione femminile. La giovanissima è costretta ad un vagabondaggio continuo e a fingersi un maschio ogni volta che non può evitare il contatto con altri esseri umani, tutti uomini, resi brutali e senza scrupoli dalla mancanza di donne … Per Affleck l’evento catastrofico che dà il via alla vicenda è solo un pretesto per raccontare il rapporto tra un papà e la sua bambina di 11 anni. Come fa un genitore a capire che non può proteggere sua figlia da ogni pericolo del mondo, ma che il suo compito è prepararla a proteggere se stessa? Come fa un genitore ad avere il coraggio di lasciar andare la propria figlia quando il pericolo è così costante e orribile? Con questo film il Cineclub La Dolce Vita vuole rendere omaggio al Giorno della Memoria del 27 gennaio, data in cui le truppe sovietiche liberarono gli ultimi superstiti del lager di Auschwitz-Birkenau. “Voi che vivete sicuri/nelle vostre tiepide case,/voi che trovate tornando a sera/il cibo caldo e visi amici:/ Considerate se questo è un uomo/che lavora nel fango/che non conosce pace/che lotta per mezzo pane/ che muore per un si o per un no./Considerate se questa è una donna,/senza capelli e senza nome/ senza più forza di ricordare/vuoti gli occhi e freddi il grembo/come una rana d’inverno./ Meditate che questo è stato:/vi comando queste parole./Scolpitele nel vostro cuore/stando in casa andando per via,/coricandovi, alzandovi./Ripetetele ai vostri figli …. (“Se questo è un uomo”, Primo Levi). MAI PIÙ!

a cura del cineclub La Dolce Vita