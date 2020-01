Legambiente, domenica 2 febbraio visita guidata al bosco di Foglino

Nettuno.Per domenica 2 febbraio 2020, in occasione della Giornata Mondiale delle zone umide, il Circolo Legambiente ha organizzato una VISITA NATURALISTICA AL BOSCO DI FOGLINO guidata da Renzo Mastracci.

Appuntamento alle 9:30 in fondo a via A.D.D’Andrea. Indossare stivali alti almeno fino alle caviglie. Utili bastoncini da trekking.

Per informazioni 331-9863577

Anna Tomassetti Presidente del Circolo Legambiente “Le rondini” di Anzio e Nettuno