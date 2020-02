Nettuno. Palestra vandalizzata, la solidarietà dell’opposizione al Consigliere Ranucci

Dopo l’atto vandalico compiuto nei confronti della palestra del Consigliere comunale di Nettuno Luca Ranucci, arriva la solidarietà dei consiglieri delloposizione.

“Esprimiamo la nostra solidarietà umana al Consigliere Comunale Luca Ranucci per i fatti che hanno visto coinvolta una sua attività, riportati questa mattina sulla stampa locale.

È di tutta evidenza che da diversi mesi a Nettuno ci sia un deficit di sicurezza urbana preoccupante.

È altrettanto chiaro che questo episodio di “vandalismo”, che colpisce un Consigliere Comunale, non fa altro che appesantire un clima già allarmante. I contorni incerti della vicenda, così come riportati dalla stampa locale, ci inquietano. Speriamo vivamente che non ci siano dietro intenti intimidatori verso un rappresentante delle istituzioni. Ci auguriamo che i fatti si rivelino di altra natura, per quanto comunque riprovevoli. Constatiamo però che si sta diffondendo verso la politica un clima di odio e aggressività sui social che non ci fa ben sperare. Chi ha funzioni pubbliche, si assuma la responsabilità di stigmatizzare qualunque atteggiamento aggressivo o di induzione all’odio troppo spesso generati dalla “personalizzazione” della politica. Luca Ranucci è un consigliere di maggioranza, ma dinnanzi a fatti simili, l’unica casacca è quella della civiltà“.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Simona Sanetti

Antonio Taurelli