Il 31 gennaio gli alunni della classe III A Turistico, della Scuola Superiore “Emanuela Loi”, nell’ambito del progetto d’impresa simulata dell’Istituto, cioè per la realizzazione di un’azienda virtuale animata dalle studentesse e dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale, hanno potuto conoscere Sig. Marco Federici, l’imprenditore titolare della loro impresa madrina, l’agenzia “Le Chateau Viaggi”, sita in Via Cavour 3/A Nettuno. Marco Federici ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza lavorativa vissuta nel mondo del turismo dando loro consigli e accorgimenti per lavorare in questo interessante settore. L’imprenditore locale ha spiegato anche le varie differenze tra l’uso di Internet e il lavoro da loro svolto, che nonostante la modernità di oggi nell’utilizzo degli smartphone o computer per prenotarsi un viaggio da soli, molte persone si affidano ancora alle agenzie di viaggio sia per fiducia dello staff, sia per avere sicurezza che la loro vacanza vada a buon fine. La classe si è dimostrata attenta alle sue parole seguendo con interesse gli argomenti riguardanti il loro indirizzo di studio turistico. Tutti loro sono rimasti entusiasti e soddisfatti da questa esperienza a cominciare dalla tutor ed organizzatrice dell’incontro professoressa Francesca Tammone che ha dichiarato; “l’intento di chi ha disegnato i percorsi per realizzare un progetto d’impresa simulata va certamente riempito di concretezza, anche attraverso il passaggio di conoscenze ed esperienze di chi si è costruito da tempo un storia di lavoro nel settore del turismo. Ringrazio Marco Federici che ha voluto condividere la sua lunga esperienza con noi”.