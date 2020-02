Lo studio di medicina integrata Elle-di, da più di vent’anni attivo sul territorio, propone un approccio alla salute nel rispetto complessivo della persona. Tra le specialistiche tradizionali, come endocrinologia, cardiologia, ortopedia, allergologia, ginecologia e tanto altro, vengono proposte, a supporto del processo di guarigione, anche terapie integrative, come la riflessologia, l’osteopatia, la nutripuntura o lo Yoga.

Da Ottobre e per tutto l’anno ha attivato un progetto di informazione e prevenzione alla salute presso l’istituto Comprensivo Anzio III, Collodi. Parliamo di A SCUOLA DI SALUTE, un progetto che nasce per avvicinare genitori, insegnanti o semplici cittadini al benessere psicofisico dell’adulto, ma anche del bambino. Questo, mettendo a disposizione gratuitamente i professionisti del Centro Medico Elle-Di per delle conferenze tematiche aperte.

Due volte al mese, sempre di martedì si ha la possibilità di confrontarsi con l’esperienza la conoscenza e la competenza dello Staff del Centro, attraverso percorsi monotematici che vanno dall’alimentazione, alla postura, alla psicologia, fino ad arrivare a l’uso della voce, al comportamento e altro ancora.