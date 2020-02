 Rugby. Al via i play off promozione: l’Anzio ospita il Latina

Al via i play off promozione: l’Anzio ospita il Latina. Domenica con il primo impegno in casa i play off del campionato nazionale di serie C1. Il Rugby Anzio Club se la vedrà con il Latina, già sconfitto due volte nel corso di questa stagione, poi sarà atteso dalla trasferta a Roma in casa dell’Arnold il 1° marzo. Ricordiamo che si tratta di un raggruppamento a 6 squadre, dove la prima classificata al termine del girone all’italiana con partite di andata e ritorno sarà promossa in serie B. Il match inizierà alle 14,30 sul campo di via Ardea, ad Anzio Colonia.

Nel fine settimana sono scese in campo le rappresentative del settore giovanile. L’Under 14, che gioca sotto l’egida della Nuova Rugby Roma, ma perso per 38 a 24 in casa della Capitolina. L’Under 18 impegnata nella seconda fase del campionato ha perso per 21 a 10 sul proprio campo contro l’Adriatica Rugby, con il primo tempo terminato 11 a 5 in favore degli ospiti. Percorso netto invece per l’Under 12, che a Latina ha vinto tutte le partite del concentramento nel quale è stata impegnata: 6 a 2 contro il Cisterna, 4 a 3 contro il Latina, 8 a 5 contro l’Aprilia, 6 a 1 contro il Lanuvio e 9 a 0 contro il Torvaianica.

In questo weekend oltre alla prima squadra, saranno impegnate anche le rappresentative Under 8 e 10 in un raggruppamento congiunto, e l’Under 18 che sarà di scena a Cisterna.