C’era una volta a… Hollywood. Il film di Tarantino stasera al Cineclub

Oggi, LUNEDÌ 17 FEBBRAIO, il Film in programma nell’ambito della 29^ Edizione di “Invito al Cinema” è C’era una volta a Hollywood del Regista Quentin Tarantino. Il Film sostituisce il coreano “Parasite”, a causa del quattro Oscar presi da quest’ultimo Film. A causa della superiore durata del Film (160 Minuti) saranno effettuati SOLO DUE SPETTACOLI: il primo alle ore 16,15, il secondo (e ultimo) alle ore 19,15. C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD è il nono film diretto dal Regista americano Quentin Tarantino, che lo ha ambientato nella Los Angeles del 1969, e nel mondo del cinema in particolare. Quell’anno è stato tragicamente segnato da un evento sanguinoso e terribile: la cosiddetta strage di Cielo Drive, quando quattro membri della “Famiglia” di Charles Manson fecero irruzione nella villa di Roman Polanski e Sharon Tate e uccisero tutti i presenti.

Los Angeles, 1969. Sharon Tate (Margot Robbie) è una promettente attrice americana sposa di un regista alle prime armi, Roman Polanski. I due sono i nuovi vicini di casa di Rick Dalton (Leonardo Di Caprio), un attore con alle spalle il successo arrivato grazie a una serie televisiva western degli anni Cinquanta e una serie di film azzeccati, ma che ora teme che la sua carriera possa essere arrivata al capolinea. Ciò nonostante è restio ad accettare l’offerta di un produttore di recitare in uno spaghetti western in Europa, ritenendo il progetto non alla sua altezza. Al suo fianco c’è sempre Cliff Booth (Brad Pitt), che è qualcosa di più del suo stuntman: è anche un autista e un assistente factotum, e in fondo anche il suo unico vero amico. Anche Cliff fa fatica a trovare nuovi lavori, dopo che si è diffusa la voce che sia stato lui a uccidere sua moglie e vive in una roulotte con una cane disciplinato e fedele proprio come lui che da anni ammortizza le cadute e i rovesci dell’amico. Le vicende di Rick e Cliff e quelle di Sharon Tate procedono in parallelo, fino a quando si incroceranno in maniera inaspettata proprio in una data fatidica.