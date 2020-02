Ennesima segnalazione da parte dei residenti di via dello Scopone a Nettuno, alle prese con le condizioni disastrose del manto stradale. Un problema che è stato denunciato all’amministrazione decine di volte e che vede gli abitanti stanchi dell’assenza di risposte. “Dobbiamo fare lo slalom per attraversare la via – dice una cittadina – che almeno qualcuno venga a mettere qualche toppa. Noi non ne possiamo davvero più”.