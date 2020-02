Liceo Picasso, 27 febbraio “Povertà educativa e culturale. Un fenomeno a più dimensioni”

Il Liceo Artistico Pablo Picasso e il CSV Lazio, nell’ambito delle attività di contrasto alla povertà educativa e culturale, invita a partecipare all’incontro formativo “Povertà educativa e culturale. Un fenomeno a più dimensioni: adolescenti, contesto e istituzioni”.

Giovedì 27 febbraio dalle ore 15 alle ore 18.30 presso i locali del Liceo Artistico Picasso di Anzio, via del Teatro Romano 1.

Relatori:

Claudio Cippitelli, Sociologo: “Adolescenti della conoscenza”

Irene Ranaldi, Sociologa: “Tutta mia la città. Adolescenti e territorio”

Giovanni Devastato, Sapienza Università di Roma: “Care istituzioni ecco gli adolescenti”

L’incontro che vuole raggiungere anche le famiglie e gli stessi adolescenti, è finalizzato a porre alcune questioni fondamentali, a suscitare le domande di fondo che dovrebbero animare chiunque si ponga intenti educativi verso le giovani generazioni. Gli adolescenti di oggi hanno davanti un mondo che noi adulti stentiamo a comprendere, ma del quale siamo pienamente responsabili. I ragazzi balzano alla cronaca facilmente per ogni questione negativa che li riguarda, ed è facile reagire con intenti di chiusura e di veto. Possiamo provare però a trovare il modo di ascoltarli e di comprendere quali sono i loro desideri e come possiamo supportarli.

Per fare questo abbiamo bisogno di un confronto che ci faccia riconoscere come Comunita educante con una modalità riflessiva. I rapporti tra le agenzie educative sono spesso caratterizzati da chiusure e conflitti che non giovano alla relazione educativa con le fasce in età evolutiva.

Gli incontri formativi del progetto “Tutti a Scuola” vogliono offrire l’occasione per costruire insieme i presupposti per riconoscerci come una Comunità educante.

L’invito è rivolto alle realtà potenzialmente interessate.iete invitati a particolare a genitoti, docenti, associazioni.