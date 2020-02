Nettuno. Progetti condivisi per lo Sviluppo turistico

Proseguono gli incontri per la formazione di un tavolo di concertazione sullo sviluppo turistico della città di Nettuno.

Il 18 febbraio u.s. all’Astura Palace Hotel si sono riuniti: l’Ass. Commercianti “Il Tridente”; l’Ass. Ristoratori “Nettuno in Tavola”; la Pro Loco Forte Sangallo; l’Ass. “La Stella del Mare”; l’Ass. “Piazza del Mercato”; l’Ass. “Poeti Estinti”; l’Ass. “Gemellaggi Nettuno”; l’Ass. “Istituto Italo Tedesco”; l’Ass. “Memorie Nettunesi”; l’Ass. “Nettuno Olim Antium”; l’Ass. “La Teca”; “Laboratorio di Buona Politica”; “B4web”; “Comitato Civico Democratico Nettuno”; l’Ass. “Konsumer Italia”.

Tema dell’incontro: lo sviluppo di progetti per la valorizzazione del territorio attraverso una partecipazione allargata, coordinata e programmata all’interno di un tavolo di rappresentanza formato da tutti i portatori di interesse culturale/turistico presenti sul nostro territorio.

Le Associazioni presenti all’incontro hanno dimostrato grande apertura al tema proposto e consapevolezza sulla strada giusta da seguire dove l’interazione, la collaborazione, la condivisione dei progetti diventano aspetti da strutturare al fine di innescare circuiti virtuosi sia per gli operatori del settore che per la “domanda” di servizi turistici, attualmente disattesa.

I tempi sono maturi per formare un grande tavolo sul turismo, consapevoli che Nettuno è un territorio straordinariamente ricco di cultura, con asset materiali e immateriali che ogni associazione, a seconda della propria “natura”, racconta e vuole raccontare, esaltando gli aspetti che più si addicono al proprio “core”.

Questa è la sfida lanciata dall’Ass. Commercianti “Il Tridente ” che indice un nuovo incontro il 25 Febbraio ore 15 presso Kinsale Irishpub per i Presidenti delle Associazioni che intendono formare il tavolo e per la presentazione dei progetti da mettere in campo: SI PARTE!!