Come trasformare una criticità in un’opportunità! E’ questo che hanno fatto oggi gli studenti della classe 3ALiceo del Trafelli nei laboratori di chimica, con la guida dei proff. Annamaria Annarumi, Enrico Chirci e la collaborazione dell’assistente tecnico, Sig.ra Simonetta Proietti: si sono cimentati in un compito di realtà finalizzato alla preparazione di una soluzione disinfettante all’1% valido per la igiene delle mani, per applicare conoscenze e tecniche note e far fronte alla necessità di provvedere, ora più che mai, con maggiore frequenza all’igiene personale, anche in considerazione della difficoltà a trovare tali prodotti nei negozi presi d’assalto per fronteggiare l’emergenza virale.