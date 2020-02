Comune di Nettuno. Ecco come saranno ripartiti i soldi delle multe che saranno effettuate nel 2020

Con la delibera di Giunta N. 15 DEL 20/02/2020 con all’oggetto: ART. 208 CDS RIPARTIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2020, il Comune di Nettuno ha ritenuto necessario determinare per l’anno 2020 per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2020 le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell’art. 208 del Codice della Strada.

Dopo la premessa

DELIBERA

A) Di istituire nel bilancio 2020 una previsione di entrata pari ad € 700.000,00 corrispondente ad un presunto numero di circa 9.000 verbali di contestazione al CDS elevati pari a € 350.000,00 euro trecentocinquantamila di cassa (somma depurata del 20% rispetto alla media degli elevati negli ultimi cinque anni a seguito di previsioni obiettive) e riduzione del 30% sull’importo in applicazione alla legge di conversione n. 98/13 del DL 21/06/2013 n.69 (pagamento entro 5 giorni) con incassi inferiori a seguito della diminuzione degli accertamenti di violazione al CdS e di una entrata di cassa derivante dall’emissione di ruoli coattivi relativi alle sanzioni del CdS non riscosse negli esercizi precedenti;

– Violazioni del CDS + Ruoli entrate ( in previsione € 700.000,00 settecentomila);

– Parametro art. 208 di € 350.000,00 di cui € 280.000,00 duecentottantamila (introiti afferenti alle sanzioni al Codice della Strada di cassa) in riduzione del 30% per applicazione legge n. 98/13 e (introiti afferenti ai ruoli di Cassa) di € 70.000,00 settantamila introiti ulteriormente depurati in base alle stime degli ultimi anni.

B) Di prevedere nel Bilancio di previsione 2020 i seguenti importi in uscita finanziati totalmente con i proventi derivati dalle sanzioni pecuniarie per violazioni al C.d.S. come previsto dall’art. 208 del C.d.S. alla luce delle modifiche apportate dalla legge 120/10 (oltre alle consequenziali direttive della Corte dei Conti) e dagli introiti dei ruoli riscossi come dal seguente schema economico: