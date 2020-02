A marzo il Corso “Antitruffa e auto protezione” del Circolo delle Acli di Anzio presso il Centro Ecumenico di Lavinio

Il Circolo delle Acli di Anzio in collaborazione con le Acli Provinciali di Roma, la Federazione Anziani e Pensionati (Fap), l’Unione Sportiva Acli e il Patrocinio della Polizia dello Stato propone un percorso formativo di tre giorni basato su sensibilizzazione-informazione, sostegno psicologico e auto protezione per evitare di essere raggirati o truffati.

INFORMAZIONI, tecniche di supporto al disagio in specifiche situazioni, regole base di autodifesa: sono gli strumenti che verranno forniti ai partecipanti per insegnare loro a difendersi da truffe e aggressioni. I tre incontri gratuiti si svolgeranno al Centro Ecumenico di Lavinio presso la parrocchia S.S. Anna e Gioacchino in via Valle Schioia 157, Anzio.

Il Corso di antitruffa e autoprotezione è rivolto in particolar modo agli anziani, ma è aperto a tutti e sarà tenuto da esperti in materia, come un funzionario della Polizia di Stato che illustrerà strumenti preventivi e difensivi a coloro che per solitudine e senilità, potrebbero diventare vittime prescelte da truffatori e malintenzionati, instaurando tra l’altro un rapporto diretto tra il cittadino e il Commissariato della Polizia di Stato locale. Mentre una psicologa specializzata in questo ambito guiderà gli intervenuti analizzando gli aspetti traumatici, i disagi e le insicurezze che spesso colpiscono chi è stato vittima di una truffa.

Le lezioni completamente gratuite si terranno nei giorni 11 – 16 – 18 marzo dalle 16 alle 17.30 nella sala messa a disposizione da Don Vittorio Petruzzi parroco del Centro Ecumenico.

Al termine dei tre giorni di corso verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione e un Manuale tascabile.

Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri telefonici:

06 57087025 – 06 57087028 – 334 2284421 (quest’ultimo dalle 17.00 alle 19.00)

o direttamente presso la parrocchia S.S. Anna e Gioacchino via Valle Schioia, 157 Lavinio – Anzio