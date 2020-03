Competenza e rigore scientifico incontrano la grazia e la simpatia nella dott.ssa Catalina Curceanu

Ospite di casa, venerdì 21 febbraio, per la terza volta nell’Istituto Trafelli, la ricercatrice dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e divulgatrice Catalina Curceanu ha presentato il convegno “Dal bit al qubit: le meraviglie del mondo quantistico”.

La professoressa ha accompagnato gli studenti delle classi quarte e quinte liceo nell’affascinante mondo della meccanica quantistica, illustrando concetti complessi e di particolare intuizione, con tanta chiarezza e spiccata comunicativa sicché anche i “non addetti ai lavori” potessero comprendere.

Partendo da nozioni di base, bagaglio dei nostri studenti, la Dott.ssa Curceanu ha esplorato fenomeni come la sovrapposizione di stati quantici, la rivoluzione del concetto stesso di misura in fisica, procedendo con applicazioni pratiche, come l’adroterapia e il computer quantistico, vale a dire il futuro della tecnologia.

Tutti molto interessati. Al termine della conferenza gli studenti hanno posto varie domande alla ricercatrice che pazientemente e sapientemente ha soddisfatto, suscitando ancora di più la curiosità scientifica nelle giovani menti.