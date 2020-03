Si sta predisponendo la chiusura, in via precauzionale, del liceo Pascal di Pomezia a seguito dell’accertamento di un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto. Il genitore è attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari. “Si raccomanda di evitare allarmismi – dicono dal Comune di Pomezia – Seguiranno aggiornamenti”.