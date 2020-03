Nuovo arredo ad Anzio Colonia, completato il restyling

Sono stati ultimati nei giorni scorsi, lungo un tratto di Viale Marconi, ad Anzio Colonia, i lavori per la messa in sicurezza del passaggio pedonale, in prossimità delle attività commerciali e dei giardini pubblici.

​

“In accordo con l’associazione commercianti Antium MMXIX – afferma l’Assessore alle politiche del territorio, Gianluca Mazzi – i nuovi salvapedoni in ferro, predisposti insieme all’Assessore Giuseppe Ranucci, attraverso il montaggio di specifiche pannellature, diventeranno uno strumento di comunicazione, con in evidenza le immagini storiche di Anzio Colonia”.