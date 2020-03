Asl RM6. Sospese le visite ambulatoriali all’Ospedale Riuninti, al Barberini di Nettuno e a Villa Albani

Sono state sospese fino al 15 marzo prossimo le visite ambulatoriali all’ospedale di Anzio e ai poliambulatori Barberini di Nettuno e Villa Albani. La decisione è stata presa dalla direzione aziendale della Asl Roma 6 per fronteggiare possibili contagi da Coronavirus. Quindi da domani presso i Cup del distretto non sarà possibile, fino al 15 marzo, prenotare alcuna visita specialistica.

Già questa mattina al poliambulatorio di Nettuno era stato regolato l’accesso degli utenti ai servizi per evitare assembramenti. All’ospedale di Anzio il laboratorio analisi resterà operativo solo per le urgenze.

Mentre l’ambufest ambulatorio festivo gestito dai medici di famiglia resterà aperto.