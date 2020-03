I Commercianti di Nettuno scendono in campo condividendo l’amore.

In un momento assai delicato, mentre tutto sembra essersi fermato, a Nettuno i commercianti hanno deciso di continuare una challenge partita da Piacenza.

Una scritta “Andrà tutto bene” ed un cuore, un sorriso, per iniettare fiducia e condividere l’affetto con il prossimo.

“Sono giornate particolari”.spiega Claudia Mancini, presidente dell’Associazione Commercianti “Il Tridente”.

“Le attività lamentano senza dubbio un calo di presenze, abbiamo annullato gli eventi dentro le attività per seguire il protocollo del decreto approvato nei giorni passati. Quello che noi come Associazione vorremmo trasmettere è comunque un messaggio positivo e di umanità.

Forse ci piegheremo ma non ci spezzeremo. Coraggio!”

Sono tutti invitati a partecipare a questa iniziativa, per trasmettere un sorriso a chiunque si soffermerà a guardare il post-it.