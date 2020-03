Nell’ambito dei PCTO, l’Istituto Trafelli da quest’anno annovera anche l’Aeronautica Militare tra le aziende ospitanti degli studenti in stage. A seguito di colloquio della Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Savarese con il tenente colonnello Mauro Magagnino l’istituto ha potuto avviare la progettazione integrata tra scuola e struttura ospoitante che è stata curata per il Trafelli dal prof. Ettore Ferrari. Le attività di stage hanno visto impegnati gli studenti della 4A elettronica: Stefano Mattiello, Pawel Barannik, Pietro Colasanti, Davide Romano e Nicolo’ Castaldi dal 17/02/2020 al 21/02/2020 presso la 4^ Brigata di telecomunicazioni e sistemi per la difesa aerea e assistenza al volo di Borgo Piave (LT), la principale struttura dell’Aeronautica Militare per la progettazione dei sistemi di telecomunicazioni ed elettronici, dei sistemi radar, delle radio assistenze al volo e di sistemi di supporto alla meteorologia.

Gli studenti si sono impegnati in attività di laboratorio e uso di apparecchiature tecniche professionali come calibratori, analizzatori di spettro, generatori di funzione ecc.

Estremamente coinvolgente è stata la simulazione di una teleassistenza al volo con successiva presentazione dei vari strumenti di comunicazione (ponti radio, trasmissione satellitare, comunicazione aereo-terra e viceversa) e spiegazione teorica sul funzionamento della tecnologia radar e di telerilevamento.

Siamo orgogliosi che il nostro Istituto sia la prima scuola ad avereeffettuatouno stage presso l’Aeronautica Militare di Borgo Piave, e che i nostri studenti abbiano ricevuto ottimi giudizi dal tutor dell’Aeronautica cui erano stati affidati.