Nettuno. Il consiglieri del centroninistra: nessuna riunione in comune fino a quando non sarà risolta l’emergenza covid 19

Comunicato stampa

Facendo seguito a quanto esposto ieri al sindaco Coppola riguardo i rischi di contagio per i nostri concittadini abbiamo pochi minuti fa inviato la seguente comunicazione sul gruppo WhatsApp dei consiglieri comunali di Nettuno, con l’auspicio che il problema non venga sottovalutato e che vengano sospese tutte le attività non strettamente necessarie che possano arrecare rischi di contagio.

Colleghe e colleghi vi comunichiamo che a partire da oggi non parteciperemo più a nessuna riunione in comune fino a quando non sarà risolta l’emergenza covid 19. Purtroppo a nostro modo di vedere si sta sottovalutando la gravità del problema pandemico in atto. Per senso di responsabilità e di civiltà invitiamo tutti a evitare le riunioni se non direttamente connesse al problema coronavirus ed anche in questo caso auspichiamo l’uso della massima cautela.

Waldemaro Marchiafava

Antonio Taurelli

Marco Federici

Roberto Alicandri