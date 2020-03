Coronavirus, il Comune di Nettuno annulla anche la tradizionale Via Crucis

La decisione è di poco fa. L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi hanno deciso di sospendere anche la tradizionale Via Crucis. “Alla luce della pubblicazione del DPCM 8 Marzo – scrivono in una nota congiunta il sindaco Alessandro Coppola e il presidente Fausto Onori – con particolare riferimento alla lettera g) “sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”, non sarà possibile svolgere la Sacra Rappresentazione della “Passione di Cristo” XLII Edizione, e tutti gli eventi ad essa correlati.

Pur essendo la manifestazione in programma per Venerdì Santo 10 Aprile, esigenze di sanità e sicurezza pubbliche obbligano ad assumere un atteggiamento rispettoso e prudenziale in armonia con quelle responsabilità che a vari livelli istituzionale ci viene chiesta.

L’Associazione sta valutando l’opportunità di rinviare a data da destinarsi, e comunque entro l’anno se le condizioni lo permetteranno la Sacra Rappresentazione “Passione di Cristo” al fine di dare continuità alla manifestazione e nel contempo dare un “segno” di normalità ritrovata”.