Covid-19, ad Anzio ultimato il primo step di disinfezione. Kit per tutti i dipendenti

“Ieri pomeriggio, a tutela della salute dei dipendenti dell’Ente e della Cittadinanza, è stata ultimata la disinfezione di tutti gli uffici comunali di Villa Adele, del cimitero comunale, del Comando della Polizia Locale e di tutti gli automezzi in dotazione ai nostri caschi bianchi. Tutto il personale in servizio presso la P.L. è stato dotato di mascherine con filtro, guanti ed amuchina, per prevenire la diffusione del virus Covit-19. Nelle prossime ore sarà ultimata la distribuzione dei kit a tutti i dipendenti dell’Ente. Il Centro Operativo Comunale (COC), attivato lo scorso 10 marzo, è in servizio h24 e sta lavorando, concretamente, al servizio di tutti i cittadini”.

Lo ha affermato il Sindaco, Candido De Angelis, in riferimento alle azioni concrete messe in campo nel piano di prevenzione predisposto dal Comune di Anzio.

Il programma di disinfezione proseguirà domani, venerdì 13 marzo, con gli interventi presso gli uffici di Piazza Cesare Battisti e di Villa Corsini Sarsina, l’Ufficio del Turista ed i due Centri Anziani di Via Aldobrandini e Quartiere Zodiaco a Lavinio Stazione.

In prima istanza è sempre attiva la Sala Operativa della Polizia Locale del Comune di Anzio, guidata dal Comandante, Antonio Arancio, sita in Via del Faro 1, tel. 06-98499433, fax 06-98499432, email: polizia.locale@comune.anzio.roma.it