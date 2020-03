Continua costantemente l’opera di sanificazione e disinfettazione del territorio comunale nell’ambito delle misure adottate dall’Amministrazione Comunale di Nettuno per il contrasto della diffusione del Coronavirus. “Con i mezzi a nostra disposizione forniti dalle Tekneko – spiega l’Assessore al Decoro Urbano e Servizi Cimiteriali Claudio Dell’Uomo – riusciamo in 24 ore a sanificare l’interno territorio comunale e per questo non abbiamo bisogno di una programmazione fatta quartiere per quartiere. Voglio rassicurare tutti i cittadini che le sostanze utilizzate non sono assolutamente nocive per la salute e non ci sono, per questo, indicazioni particolari per i panni stesi o per gli animali domestici nei giardini”.

Resta aperto al pubblico, poi, il cimitero comunale, pur nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. “In controtendenza con il trend nazionale – aggiunge Dell’Uomo – abbiamo preso la decisione di non chiudere il cimitero e di permettere ai cittadini di far visita ai propri cari defunti. Gli ingressi, naturalmente, saranno consentiti solo ed esclusivamente nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza tra le persone e, se necessario, verranno scaglionati in modo da non creare pericolosi assembramenti”.