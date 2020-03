Sandalo, costretti in casa per il Coronavirus con la maxi discarica sotto il palazzo

Un cittadino ci scrive per segnalare la situazione di emergenza sanitaria e ambientale nel quartiere di Sandalo, in via Lago Maggiore, dove una maxi discarica campeggia da settimane.

“Gentile Sindaco, spettabile Tekneko – si legge nella lettera di un residente, Marco Mandelli, – da due anni viene periodicamente segnalata dai media locali la discarica di via Lago Maggiore 6 a Nettuno, località Sandalo di Ponente. La palazzina è semidistrutta da anni a seguito di una esplosione di gas e questo invoglia i delinquenti a gettare rifiuti al suo ingresso.

Poiché, a seguito dell’emergenza coronavirus, saremo costretti in casa per alcune settimane, chiedo che questa discarica venga rimossa urgentemente per motivi di salute pubblica e che venga transennato l’ingresso della palazzina, onde evitare il conferimento abusivo dei rifiuti. Non ci vuole molto, basta un po’ di buona volontà”.