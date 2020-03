Nettuno, gli alunni della 5^ B Loi donano i fondi dei 100 giorni allo Spallanzani

Continuano i gesti di solidarietà da parte della comunità di Anzio e Nettuno in questi giorni di massima emergenza per il Coronavirus. Dopo la raccolta fondi lanciata dalla Bcc di Nettuno alla quale stanno rispondendo in tanti, per l’acquisto di materiale sanitario per l’ospedale Riuniti, anche i ragazzi della classe 5^ B dell’Emanuela Loi di Nettuno hanno deciso di donare all’ospedale Spallanzani i fondi raccolti per la tradizionale cena dei 100 giorni. “Speriamo che questa iniziativa possa aiutare i medici e tutto lo staff sanitario a trovare la cura giusta contro il Coronavirus”.