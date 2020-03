Gli studenti del Trafelli aderiscono alla campagna di solidarietà #divisimauniti

Ispirati da un sentimento di grande solidarietà, approfittando del momento di grande criticità determinato dall’emergenza epidemiologica del Coronavirus, gli studenti delle classi quinte dell’ITIS-LSA Trafelli hanno avuto modo di riflettere sulla scala di valori e, prendendo spunto dall’hashtag #divisimauniti, hanno deciso di donare all’ospedale Spallanzani di Roma i proventi della raccolta fondi per i 100 giorni. Un modo semplice sincero ed immediato per ringraziare gli operatori sanitari che si stanno spendendo per salvare tante vite e per dare un tangibile se pur piccolo segno di vicinanza ai contagiati dal Covid-19.