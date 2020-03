Coronavirus, lo sfogo dei cittadini: “Dove sono i controlli? Ad Anzio e Nettuno troppi irresponsabili in giro”

Sono in tanti a scriverci in queste ore per segnalare la presenza di tante persone ancora in giro, senza giustificati motivi. “Salve vi scrivo per mettere in risalto come tante persone non capiscono che devono restare a casa – dice Angelo – E’ una vergogna vedere gente con bambini passeggiare su lungomare delle Sirene, ad Anzio Colonia o Lavinio. Sono favorevole al blocco totale e punizioni severe per queste persone che non capiscono la gravità del momento. Questo avviene anche in periferia come a piazza del Consorzio. Restate a casa”.

“E’ un’indecenza vedere tutta questa gente in strada, con la scusa di fare sport – ci dice Susanna – I controlli non vanno fatti solo in centro ma soprattutto in periferia, dove i cittadini continuano a uscire indisturbati. Non trovo giusto che mentre alcuni sono reclusi in casa, altri fanno il loro comodo. Non capiscono che così facendo prolungano i giorni in cui saremo costretti a stare barricati nelle nostre abitazioni. Bisogna comportarsi tutti in maniera responsabile, l’egoismo teniamolo da parte in questo momento così drammatico. Le amministrazioni di Anzio e Nettuno dovrebbero fare un’ordinanza più restrittiva.”