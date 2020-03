I cittadini che ne avessero bisogno possono richiedere al Comune di Nettuno il servizio di consegna farmaci e pacchi alimentari a domicilio. Per usufruire di tale servizio è possibile contattare il Call Center messo a disposizione dall’Ente al numero 06/98889278 è attivo tutti i giorni compresi sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18. I volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri in congedo e delle Guardie Zoofile sono a disposizione delle fasce più deboli della popolazione e impegnati nella consegna dei pacchi alimentari ai cittadini in difficoltà in questo momento di emergenza. Ricordiamo a tutti che gli uffici comunali continuano a svolgere regolare attività previo contatto telefonico. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di Nettuno è costantemente a lavoro per dare sostegno e aiuto a chi si trova in difficoltà ed raggiungibile anche ai seguenti numeri:

06/98889.333

06/98889.331

06/98889.557

06/98889.556

0698889.334

0698889.332