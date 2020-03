800 98 42 98 è il servizio numero verde che, giovedì 19 marzo, sarà attivato dall’Amministrazione Comunale di Anzio. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, contattando l’800 98 42 98 i cittadini over 65 e le persone con disabilità potranno usufruire del servizio di consegna a domicilio della spesa e delle medicine.

“Si tratta di un’attività pubblica di primaria importanza, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – che consentirà alle fasce più deboli della popolazione di ricevere a domicilio la consegna della spesa e di eventuali medicine. E’ un servizio attivato in sinergia tra più Uffici del nostro Ente, in collaborazione con la Protezione Civile”.

Chiamando il numero verde 800 98 42 98, i cittadini potranno anche avere notizie, per urgenti necessità, sul trasporto pubblico locale; inoltre, chiamando il numero gratuito, sarà possibile contattare gli uffici comunali, ottenere eventuale sostegno psicologico da personale esperto ed accedere al servizio “Segnala al Sindaco”, con la possibilità di evidenziare urgenti problematiche sull’emergenza Covid-19.

“Stiamo lavorando con il massimo impegno – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – per non lasciare indietro nessuno e per stare concretamente vicino ai cittadini, alle categorie produttive, agli anziani ed alle persone con disabilità. Noi ci siamo, l’Amministrazione è presente e continuerà ad operare a tutela della salute della Cittadinanza”.