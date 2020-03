Entra in vigore questa mattina l’ordinanza emanata ieri dalla Regione Lazio, che integra i contenuti di quella pubblicata ieri sugli orari di apertura dei negozi.

Il provvedimento nello specifico prevede che le disposizioni annunciate nell’ordinanza di ieri (orari limite per l’apertura e la chiusura degli esercizi, 8.30 e 19.00 dal lunedì al sabato e 8.30 e 15.00 la domenica) non si applicano, oltre che alle farmacie e parafarmacie, anche:

– alle edicole (attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);

– ai distributori automatici;

– ai benzinai (aree di servizio e di rifornimento carburanti), sia quelli situati sulla rete stradale, sia quelli autostradali, compresi i self-service.

L’ordinanza riguarda esclusivamente le attività commerciali e non le attività artigianali consentite; di conseguenza non sono previste limitazioni di orario, a titolo esemplificativo, per i forni