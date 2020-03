Lavori di rifacimento della pavimentazione, chiuso tratto della Pontina

Per completare i lavori di rifacimento della pavimentazione, della segnaletica orizzontale e l’esecuzione delle prove e verifiche in tratti saltuari lungo la SS 148 Pontina carreggiata direzione Roma, Anas ordina la chiusura al traffico, restringimento carreggiata sinistra su SS 148 PONTINA dal km 68+000 al km 10+550, Direzione Roma, su corsia di destra, corsia di sorpasso, rampa di ingresso, rampa di uscita, chiusura a fasi alternate di una corsia di marcia alla volta in funzione delle lavorazioni compreso la chiusura o parzializzazione delle rampe di svincolo e la deviazione del traffico sulle complanari, a partire dalle ore 00:00 del 20/03/2020 fino alle ore 06:00 del 11/04/2020 esclusi i giorni festivi.

E’ stata prorogata fino all’11 aprile l’ordinanza che prevede interventi lungo la tratta SS 148 PONTINA dal km 10+550 al km 68+000, Direzione Terracina, per la necessità di completare i ripristini della pavimentazione ammalorata.