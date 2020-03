di Eduardo Saturno

Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti. Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

E-learning, Informazione ed intrattenimento, connettività e servizi. Come? Accedendo al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/, dove in modalità totalmente gratuita si potrà fruire di una serie di soluzioni innovative.