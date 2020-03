Due interessanti iniziative sono state lanciate negli ultimi giorni da Tiziana Reali, psicologa-psicoterapeuta di Aprilia. In un momento di profonda crisi in cui tutto in poco tempo sembra precipitare, la professionista ha deciso di mettersi a disposizione dei cittadini e “aiutare – come spiega lei stessa – chi sta vivendo un momento di sofferenza emotiva a causa della situazione sociale e sanitaria che stiamo vivendo. E’ un piccolo e semplice aiuto che vorrei offrire alla nostra comunità”.

In collaborazione con l’Albo degli Psicologi la psicologa ha attivato dei colloqui psicologici a distanza. “Ho deciso di attuare la seguente formula: gratuiti per medici, infermieri, persone sopra i 60 anni e ragazzi sotto i 18 anni, con uno sconto del 50% sulla tariffa base per tutte le altre persone”.

Inoltre nella sua pagina Facebook, “Tiziana Reali”, e in quella Instagram “Psicologaaprilia” sono stati realizzati e pubblicati dei video con l’obiettivo di offrire degli strumenti per usare bene questo tempo: aumentando la consapevolezza in se stessi, l’autostima ed il benessere personale”.