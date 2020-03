Il coronavirus non ferma la Chris Cappell College radio. Le iniziative degli studenti

Anche durante questo momento di stacco generato dall’arrivo del coronavirus, la Chris Cappell College radio, web radio nata dalla volontà degli studenti del liceo anziate e dei docenti referenti del progetto, continua ad intrattenere i suoi ascoltatori anche attraverso iniziative di sensibilizzazione. La redazione del liceo in questa settimana ha infatti chiesto ai suoi ascoltatori di inviare un audio di circa 30 secondi con cui testimoniare l’importanza di aderire alla campagna #iorestoacasaperchè.

Attraverso la voce della comunità scolastica (studenti, genitori, docenti, collaboratori) si è potuto venire a conoscenza di come i ragazzi, in modo consapevole, stiano facendo di tutto per adoperarsi a rispettare le regole date per contrastare l’emergenza sanitaria, cercando anche di sensibilizzare i loro coetanei e dedicarsi allo studio, alla lettura e alla riscoperta di loro stessi.

I messaggi sono davvero toccanti. Vengono trasmessi ogni giorno in radio (la radio è ascoltabile dal sito istituzionale della scuola o dal sito della radio www.chriscappellcollegeradio.com) e sono ascoltabili anche in podcast sul sito della radio.

In questi giorni lontani dai banchi della scuola gli studenti che partecipano al progetto e compongono la redazione stanno curando anche la pagina instagram sulla quale postano ogni giorno tutte le foto dei ragazzi contenenti l’ hashtag #iorestoacasa.

In aggiunta, i ragazzi dell’indirizzo musicale stanno avviando un programma radiofonico contenente tutte le registrazioni casalinghe delle loro esibizioni. Con queste iniziative la Chria Cappell college radio diffonde il suo motto : “dai voce alla tua voce”.

“E’ necessario che gli studenti continuino a percepire la presenza dell’istituzione scolastica in questo difficile momento della loro vita” – afferma una delle referenti del progetto. “La scuola è socialità, e, grazie alla radio, i ragazzi stanno dando voce alle loro emozioni che difficilmente potrebbero tirar fuori senza questo mezzo. Il lavoro di redazione è quotidiano e in questo modo gli studenti sentono di poter continuare a contare sulla scuola come punto di riferimento, di crescita, di arricchimento culturale e personale”.

Nelle prossime settimane partirà anche un quiz con libri in premio per gli studenti, per incentivare la lettura in questo momento in cui abbiamo tutti più tempo anche per…leggere.